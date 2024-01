Emiliano Vecchio protagonizó una de las polémicas más insólitas en este inicio de temporada. El volante creativo figuraba como titular en el equipo de del recién llegado Gustavo Costas. Incluso el ex entrenador de Palestino lo había contactado para tenerlo desde el inicio de enero en la pretemporada.

Pero el ex jugador de Colo Colo y Unión Española no apareció. Se le trató de contactar por cielo, mar y tierra pero no hubo caso. Ausencia que terminó colmando la paciencia de Racing Club.

Vecchio dejó Racing Club y ahora suena en el fútbol chileno (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

El futbolista de 35 años tenía contrato por todo 2024 pero decidió no presentarse. Incluso diario Olé reveló que su ausencia se dio porque estaba de vacaciones en Miami. Pero lo que desató el escándalo es que estuvo acompañado por Marcedes Blanco y su padre Víctor Blanco, quien es presidente de la Academia.

Por lo que este martes 9 de enero firmó su salida de Racing. Lo que desató una ola de críticas contra el jugador por su falta de compromiso con el club.

El futuro de Emiliano Vecchio

Tras quedar como jugador libre, de inmediato su nombre empezó a sonar en Chile. Primero se dijo que podría ser refuerzo de Colo Colo. Pero el equipo que finalmente se quedó con su carta fue Unión Española.

Según La Tercera, Emiliano Vecchio viaja en las próximas horas a Chile y firmará por dos años con el elenco hispano.