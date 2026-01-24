El nombre de Diego Maureira comenzó a sonar con fuerza en septiembre de 2025, cuando Fernando Ortiz recién asumía la banca de Colo Colo y buscaba alternativas jóvenes para potenciar la zona ofensiva del equipo. En ese contexto, el volante ofensivo aparecía como una de las promesas que podía sumar minutos y proyección en el primer equipo albo.

Formado en el Cacique y con pasos por Audax Italiano, Maureira era considerado un futbolista con condiciones técnicas interesantes, capaz de desempeñarse por detrás de los delanteros y aportar creatividad en el último tercio de la cancha. Su evolución generaba expectativas, especialmente en un periodo donde el club buscaba revitalizar el protagonismo de sus juveniles.

Incluso tuvo la oportunidad de mostrarse bajo la conducción de Ortiz, quien le dio minutos en el amistoso frente al Real Valladolid, disputado en el Estadio Monumental, duelo que terminó con derrota por 1-0 para Colo Colo. Aquel encuentro fue una vitrina importante para varios jóvenes que buscaban convencer al cuerpo técnico.

Diego Maureira defendiendo la camiseta de Colo Colo en amistoso internacional frente a Real Valladolid (Foto: Instagram Colo Colo)

Sin embargo, la trayectoria de Maureira también incluyó una experiencia internacional poco conocida. Artsul FC, club de la Segunda División del Campeonato Carioca, lo incorporó a sus filas y el jugador alcanzó a estar cerca de media temporada en Río de Janeiro, en un intento por sumar rodaje y continuidad fuera de Chile.

El triste presente de Diego Maureira

El presente del mediocampista, no obstante, es muy distinto al que muchos proyectaban hace algunos meses. Actualmente, Diego Maureira se encuentra libre, sin contrato vigente, y atraviesa un momento complejo en su carrera profesional tras no lograr consolidarse en los equipos donde estuvo.

En busca de una nueva oportunidad, el jugador hoy entrena junto al SIFUP, el Sindicato de Futbolistas Profesionales, con la esperanza de que algún club se interese en sus servicios. De haber sido una de las promesas que ilusionaban en Colo Colo, hoy su objetivo principal es volver a encontrar un espacio en el fútbol profesional.

DATOS CLAVE

Diego Maureira, ex promesa de Colo Colo, jugó un amistoso ante Real Valladolid bajo el mando de Fernando Ortiz.

El volante tuvo un paso por el Artsul FC de la Segunda División Carioca en Brasil.