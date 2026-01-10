Colo Colo oficializó la despedida de Alexander Oroz con un emotivo mensaje en sus redes sociales, confirmando el cierre de un ciclo que se extendió por trece años en la institución. La salida del ‘Flecha’ no pasó desapercibida entre los hinchas, que rápidamente reaccionaron al posteo del club, marcado por un tono cercano y cargado de simbolismo.

“Éxito Flecha. Nos toca despedir a nuestro canterano Alexander Oroz, formado en las inferiores albas hasta dar el salto al primer equipo…”, comienza el mensaje publicado por el ‘Cacique’, donde destacan su esfuerzo, perseverancia, debut profesional, primer gol y los títulos obtenidos con la camiseta alba. Un reconocimiento explícito a un futbolista que, sin ser siempre titular indiscutido, logró ganarse un lugar en el plantel y en el corazón del pueblo colocolino.

Pero el detalle que más llamó la atención fue el acompañamiento musical del posteo: la canción “Baile Inolvidable” de Bad Bunny. Una elección que no parece casual, considerando que el artista puertorriqueño se encuentra actualmente realizando su gira por Chile, lo que le dio aún más alcance y conexión emocional a la publicación.

Alexander Oroz se va oficialmente de Colo Colo y ya es refuerzo de Deportes La Serena. (Foto: Photosport)

La mezcla entre fútbol, despedida y cultura pop generó una ola de comentarios entre los fanáticos, quienes interpretaron el gesto como una forma moderna y sensible de decir adiós a un jugador formado en casa. Fue una despedida distinta, más humana y cercana, acorde a la historia de un canterano que siempre luchó por ganarse su espacio.

Alexander Oroz deja Colo Colo tras trece años de vínculo con el club y ya fue presentado como nuevo refuerzo de Deportes La Serena, donde buscará continuidad y nuevos desafíos. Mientras tanto, en Macul, su nombre queda asociado a la perseverancia y al cariño de una hinchada que, al ritmo de Bad Bunny, le dijo gracias y hasta pronto.

DATOS CLAVE