El nombre de Pablo Solari está marcado en la historia de Colo Colo y no porque haya sido un jugador que estuvo muchas temporadas o ganó varios títulos, sino que por el vínculo emocional que generó con el hincha albo.

Formado en la cantera de Talleres de Córdoba y el Cacique, Pablo Solari generó notoriedad cuando marcó el gol que salvó a los albos de la Primera B. De ahí en más, el romance creció y se mantiene hasta el día de hoy.

El jugador, quien se encuentra de vacaciones en Argentina, asistió al programa AFA Estudio donde le consultaron por sus dos momentos más lindos en el fútbol y volvió a reflotar el amor que siente por el Cacique.

Solari actualmente está en Rusia. | Foto: Photosport

“Tengo dos muy marcados. Uno fue en Colo Colo que hice el gol de la promoción, porque estábamos peleando el descenso. Encima fue mi primer gol profesional. El otro fueron los dos goles que le hice con River a Inter en el Monumental”, dijo.

Consultado por el ‘mejor equipo’ en donde estuvo, Solari no dudó ni medio segundo y aseguró que “¿Se puede decir 2? Colo Colo y River. Colo Colo por todo lo que significó en mí, ellos apostaron en mí”, agregó.

Así las cosas, Pablo Solari confirma que su amor por Colo Colo no sabe de tiempos y perdurará, posiblemente, para siempre. Por otro lado, los hinchas albos esperan algún día poder volver a ver al ‘Pibe’ en el Estadio Monumental.

En síntesis

Pablo Solari destacó a Colo Colo y River Plate como los mejores equipos de su carrera.

El delantero recordó su gol de la promoción que evitó el descenso del club albo.