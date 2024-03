A punta de buenas actuaciones, el defensor uruguayo Alan Saldivia rápidamente se ha robado el corazón y se ha ganado el cariño de los hinchas de Colo Colo, quienes partido a partido le dedican emotivas palabras en sus redes sociales.

El futbolista de 21 años fue uno de los puntos altos en la clasificación del Cacique a la fase 3 de la Copa Libertadores, llamando la atención incluso de Mariano Closs, reconocido relator de la cadena televisiva ESPN.

Gracias a su gran nivel, algunos fanáticos del Popular comienzan a pedir a gritos que el zaguero central se nacionalice y así represente a la Selección Chilena.

PAPÁ DE ALAN SALDIVIA PARA EN SECO A HINCHA DE COLO COLO

Fue en un post de Instagram del medio partidario Sentimiento Popular que un hincha escribió que “el papá no quiere, lo quiere ver jugar por Uruguay”, comentario que fue contestado por otro usuario: “La vida es de él, no del papá. Que Alan haga lo que más le acomode no más”.

A raíz de esto, el padre del oriundo de Rivera, Uruguay, Daniel Saldivia, se tomó unos minutos para contestarle a ambos cibernautas en la misma publicación, lo que llamó mucho la atención de cientos de simpatizantes albos.

“Este tipo de comentarios no suman. Con mucho respeto no sé cómo se maneja usted, pero nosotros somos muy unidos. Tenemos muy claro que la vida es de Alan y no nuestra, son hijos de la vida”, partió escribiendo.

La llamativa respuesta de Daniel Saldivia, padre del defensor albo | FOTO: Captura

Bajo la misma línea, el progenitor del defensor remarcó que “ese tipo de comentarios no están buenos, estamos con Alan desde los 4 años adentro de las canchas. Sí seremos unidos en los momentos muy buenos y más en los momentos malos siempre estuvimos juntos y los vamos a seguir haciendo. Saludos buen fin de semana y vamos arriba Colo Colo, que juntos y unidos le damos a los jugadores buenas energías para cada partido”.

“El objetivo de Alan hoy es Colo Colo y nada más, así que no nombre al papá de Alan. Saludos, gracias, tenemos que estar todos por un solo objetivo: COLO COLO”, cerró.

¿CUÁNDO JUEGAN COLO COLO VS HUACHIPATO?.

El duelo entre ambas escuadras será este domingo 3 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental David Arellano.