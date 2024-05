Lawrence Vigouroux fue una de las grandes sorpresas en la nómina de 55 jugadores que Ricardo Gareca entregó pensando en la lista final que dirá presente en la próxima edición de la Copa América en Estados Unidos.

El portero chileno-inglés se sumará a los trabajos en Juan Pinto Durán y, según contó su propio padre en conversación con LUN, el jugador está chocho por estar en el radar del ‘Tigre’ y la Selección Chilena.

“Sigue con su fanatismo por Chile, y aunque como padre he estado defraudado por momentos, jamás le voy a decir algo. No me corresponde”, dijo poniendo en contexto su frustrado paso por Everton de Viña del Mar.

Vigouroux se ilusiona con La Roja y Colo Colo. | Foto: Photosport

Hirian Vigouroux, incluso, revela el deseo más íntimo del portero de 31 años: “Él siempre es Chile, Colo Colo y la verdad es que le gustaría terminar su carrera en Colo Colo. Y no es por la plata, porque económicamente la diferencia de jugar en Inglaterra es gigante”, dijo.

“Él adora a su Selección, se lleva muy bien con todos y su referente es Claudio Brado. Lo admira. Siempre ha tenido contacto con Brayan Cortés, se llevan muy bien y en Inglaterra conoció a Marcelino Núñez y fue muy simpático con él”, complementó sobre su fanatismo por Chile.

Si bien la competencia será dura con la presencia de Claudio Bravo, Gabriel Arias, Vicente Reyes y Brayan Cortés, Vigouroux no pierde la esperanza de poder pasar el corte y consolidarse con la Selección Chilena.

La Roja en la Copa América

La Roja debutará el 21 de junio ante Perú en el Grupo A de la Copa América, posterior a eso enfrentará a Argentina en el mismo estadio en donde celebró su segundo título frente a los albicelestes y cerrará su participación en la fase de grupos ante Canadá.