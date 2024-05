De ídolo a ídolo. El ex arquero valoró las palabras del presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, respecto a una eventual renovación del King

El pasado miércoles Arturo Vidal salvó a Colo Colo en su visita a Alianza Lima por la quinta fecha del Grupo A en la Copa Libertadores 2024. El King anotó el gol del empate 1-1 que mantiene con vida y opciones de clasificar al Cacoque a octavos de final.

Tras aquel partido en la capital peruana, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, dio luces de una posible renovación de contrato para el volante de 36 años, quien termina contrato en diciembre.

“Arturo tiene las puertas completamente abiertas. Ha demostrado que está totalmente vigente, que tiene una garra tremenda. Ante Alianza Lima lo demostró de nuevo”, indicó el empresario de origen sirio.

Arturo Vidal lleva cuatro goles desde su regreso a Colo Colo. (Foto: Luis Hidalgo/Photosport)

Un ídolo aprueba desde ya la renovación de Arturo Vidal

Ante aquello, un ídolo del Eterno Campeón, como lo es Roberto Cóndor Rojas, en conversación con BOLAVIP aprobó los primeros dichos de Mosa para la extensión contractual de Vidal, quien regresó este año al Estadio Monumental después de un extraordinario recorrido por Europa y Brasil.

“Está bien que lo diga, así como de repente le puede tocar a otro compañero de él, que pueda renovar contrato. Los compañeros no tienen que meterse en ese asunto”, expresó el ex arquero.

La “final” que jugará Colo Colo en Paraguay

En la instancia, el Cóndor Rojas rambién adelantó lo que le vendrá al Popular en su visita a Cerro Porteño en Paraguay, en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Va a ser difícil, los equipos paraguayos en Copa Libertadores son difícil. Ahora a Colo Colo no le sirve el empate, tiene que ariesgarse más. El problema de Colo Colo es que no hace goles, ese es el problema, los delanteros no están cumpliendo su deber como el hincha espera y ese es el problema”, analizó.

“El planteamiento técnico antes de se partido va a ser totalmente diferente a los otros, porque es la última posibilidad en Copa Libertadores que se juega”, agregó.

Finalmente, el ex seleccionado nacional advirtió que jugando de visita en Paraguay puede ocurrir cualquier cosa.

“Todo puede pasar, hasta lo imposible en favor de ellos. Colo Colo tiene que estar preparado para eso y prepcupatrse de jugarm, tambipen esta bien en la parte física, técnica y táctica”, completó Rojas.