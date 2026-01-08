Colo Colo se mueve en el mercado de fichajes para la temporada 2026. El conjunto de Macul debe encontrar nuevas piezas para su plantel y uno de sus objetivos será enriquecer su ofensiva.

Es que la salida de Salomón Rodríguez dejará un vacío en el equipo, por lo que Blanco y Negro ya busca candidatos para reemplazarlo. Uno de ellos llamó la atención por su poderío goleador en Sudamérica.

¿Su nombre? Carlos Lucumí. Según detalló Radio ADN, el delantero colombiano asoma en el radar de los albos para sus siguientes desafíos. Tiene 25 años y destaca por su finiquito.

Durante su carrera, registra pasos por Deportivo Cali, Fortaleza CEIF, Atlético Huila y Alianza Valledupar (todos clubes de Colombia). A su vez, registra una breve estadía en Always Ready de Bolivia.

De esta manera, Colo Colo suma una nueva variante para intentar potenciar su planilla. Este año, el cuadro popular tendrá que enmendar su camino: el centenario institucional fue una decepción.

Carlos Lucumí está en la mira de Colo Colo. (Foto: Atlético Huila)

En la mira de Colo Colo: el 2025 de Carlos Lucumí

En su última campaña, el atacante en cuestión disputó una totalidad de 16 encuentros representando a Alianza Valledupar. En dichos compromisos, anotó 10 goles y no registró asistencias.

Cabe consignar que Carlos Lucumí tiene contrato vigente con Alianza FC hasta diciembre de 2029. Ante tal panorama, Colo Colo tendría que negociar su arribo: está tasado en 800 mil USD.

En resumen: