Colo Colo tuvo que luchar más de la cuenta en el Estadio CAP-Acero de Talcahuano para derrotar a Huachipato por 2 a 1, resultado que dejó a los dirigidos por Jorge Almirón a un punto de Universidad de Chile, actual líder del Campeonato Nacional 2024.

Uno de los protagonistas del compromiso fue el delantero Guillermo Paiva, quien arrastra una importante sequía goleadora y en la Octava Región tuvo oportunidades de romper la mala racha, pero no estuvo certero frente al arco defendido por Martín Parra.

Es por esto que tras el pitazo final del árbitro Héctor Jona, el ariete guaraní fue captado por las cámaras de TNT Sports llorando desconsoladamente.

Paiva no tuvo su mejor cometido ante los Acereros | FOTO: Marco Vasquez/Photosport

A raíz de esta situación, el comentarista Patricio Yáñez no tuvo piedad con Paiva y dejó en claro que no debería seguir en el Cacique a fin de año.

“Él ( Guillermo Paiva) generó una expectativa pero hoy en el juego estuvo mal y en otros momentos no ha tenido la presencia a tal punto que la dirigencia de Blanco y Negro toma la decisión de traer a Correa. No convenció y no les gustó. Él me da la impresión que ya no está, ya fue. A fin de temporada debe dejar la institución”, enfatizó el comentarista

Patricio Yáñez y el triunfo de Colo Colo ante Huachipato

Además, el ex seleccionado chileno tuvo algunas palabras para el nuevo triunfo del conjunto Popular en el presente Torneo Nacional.

“Una victoria muy trabajada, no fue un partido cómodo para Colo Colo. Destaco la presión de ganar todo lo que tenía que jugar y lo está sacando adelante con fútbol y sufrimiento”, aseveró.

“Colo Colo tuvo problemas defensivo en cuanto a los balones detenidos y sin ser un partido brillante lo saca adelante”, concluyó.

El Cacique le pisa los talones a la U

Con este resultado Colo Colo sigue en la segunda posición en la tabla pero ahora con 57 puntos, solo a una unidad del líder que es Universidad de Chile (58 pts). Eso sí, el Eterno Campeón aún tiene un partido pendiente que se jugará a mitad de semana.