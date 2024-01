En Colo Colo ha sido tema durante estos días la posibilidad de que el volante nacional, Arturo Vidal pueda retornar al club de cara a la temporada 2024, algo que pareciera no estar muy claro por parte de la directiva del club, quien no ha acercado ninguna propuesta clara al jugador para poder volver.

Respecto a este tema, un histórico del ‘Popular’ como lo es Patricio Yáñez se dio el espacio dentro del programa ‘Puntapié Inicial’ de Radio Agricultura para dar sus impresiones a esta situación, en la que se choreó de la displicencia de la gerencia del club.

“Ya no habló más del tema, me aburrió, yo he opinado dos semanas la misma tontera, que haga lo que quiera Colo Colo con Vidal, lo único que yo digo que Vidal tiene que llegar a Colo Colo mañana mismo”, partió señalando Yáñez.

Profundizando aún más en sus términos, el ‘Pato’ indica que desde la directiva del club deben ser sinceros con el jugador y dejarle clara si tienen intenciones o no de poder tenerlo en el plantel para el 2024.

“Lo otro es que si no lo quieren, sean honestos, si no pasa absolutamente nada, sean transparentes, aunque vaya en contra del pensamiento”, declaró en Radio Agricultura.

Finalmente, Yáñez piensa que dentro de la directiva del club tienen clara la decisión de no contar con Arturo Vidal, pero que tienen temor del importante rechazo que podrían tener por la parcialidad alba ante esta impopular decisión.

“A lo mejor no se atreven, creo que es una decisión difícil, pero si no lo quieren, no lo quieren. Yo no he escuchado a nadie de Colo Colo que ‘no queremos a Vidal’, lo más probable es que tengan un doble discurso y que en la interna digan ‘Vidal nos va a revolver el gallinero, no lo queremos’”, concluyó.

¿Cuál fue el último club de Arturo Vidal?

El último club del ‘King’ fue el Athletico Paranaense de Brasil, equipo en el que disputó 9 encuentros, en la que no anotó y no aportó con ninguna asistencia.