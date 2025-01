Llega Rodrigo Contreras a Universidad del Chile. El delantero argentino es el centroatacante que de alguna manera, el técnico Gustavo Álvarez estaba esperando para la temporada 2025.

Eso sí, se espera que pueda llegar uno o dos arietes más al Romántico Viajero por lo cual, la incorporación del Tucu, puede que no sea la definitiva para la escuadra azul.

Quien tuvo palabras para la llegada del tucumano fue Patricio Yáñez, quien valoró al futbolista, aunque deja un manto de dudas sobre cómo rendirá en los azules. “Es un buen jugador, lo demostró en Everton. Pero, una cosa es venir a jugar a la U, ponerte la camiseta de la U”, dijo el ex futbolista en Deportes en Agricultura.

Ahondando en aquello, sí cree que en ámbito nacional, el trasandino debiese andar bien. “Creo que para el plano local y por cómo se mueve la U de 3/4 de cancha para arriba, va a ser útil e importante”, afirmó Yáñez.

“Si está con la caña de pesca y está metido en el área, es un jugador fuerte, grandote y tiene cabezazo, va a ser útil”, agregó el mundialista en España 1982.

La grandes dudas del Pato Yáñez

Donde sí, el otrora futbolista puso la nota de alerta es en lo que Rodrigo Contreras pueda aportar en Copa Libertadores, donde dice que los cuestionamientos pueden ser muchos en base al aporte del goleador.

“Mis dudas son en el plano internacional. Me imagino que la U no está trabajando para llegar a instancias como lo hizo Colo Colo, creo que avanzar en la ronda de grupos sería un buen objetivo, pero me parece que llega un buen jugador y solo abre el signo de interrogación en lo internacional”, cerró Yáñez.