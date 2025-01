Brayan Cortés vive un presente de incertidumbre tras anunciar que no va a seguir en Colo Colo, toda vez que el portero iquiqueño no tiene ofertas sobre la mesa que le llenen el paladar para continuar su carrera como futbolista profesional.

SI bien en un momento se habló del León de México, esa opción se cayó rápidamente y, desde ese momento, no ha habido oferta importante que seduzca al portero. ¿La única certeza? Cortés quiere dar el salto al fútbol extranjero.

“Lo último que supe lo dije el año pasado, que estaban acercándole a Brayan Cortés a Quinteros desde Gremio y no cerraban la opción de volver a Colo Colo”, reveló en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez.

Cortés todavía no encuentra club. | Foto: Photosport

El histórico ex jugador del Cacique reveló el drama que vive el portero: “Lamentablemente, no tenía nada concreto para sus pretensiones y lo que le habían tirado sobre la mesa estaba muy por debajo en lo profesional. No sé cuál será el pensamiento de la dirigencia de Colo Colo”.

“Lo más concreto que ha tenido son los 4 años que le ofreció Colo Colo y con un sueldo importante. Hasta ahora, no hay nada concreto para él de acuerdo a su representante que no le ha ofrecido nada que lo seduzca y que sea de verdad una oferta importante”, complementó en el cierre.

Los próximos días podrían ser cruciales para Brayan Cortés, quien busca con urgencia un club con proyección internacional para continuar su carrera tras haber rechazado dos ofertas de Colo Colo para continuar.

Los números de Brayan Cortés en Colo Colo

Brayan Cortés defendió la camiseta de Colo Colo en 208 oportunidades, donde recibió 20 tarjetas amarillas, tres rojas, 195 goles en contra y dejó la valla invicta en 84 oportunidades con los albos.