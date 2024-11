Maximiliano Falcón se ha transformado, por lejos, en el jugador más querido del plantel de Colo Colo por los hinchas albos, quienes cada vez que pueden idolatran al uruguayo que llegó en el momento más duro del Cacique en los últimos años.

Como empezó de lleno el Mercado de Pases y las renovaciones en los albos están a la orden del día, fue el mismo Peluca el que salió a hablar de su situación y contó la firme por su futuro en el Estadio Monumental.

“Tengo contrato hasta fines de 2025 con Colo Colo. No hay ofertas formales, pero han preguntado por mí. Pero lo real es que tengo contrato hasta 2025 y los dirigentes me ofrecieron renovar por tres o cuatro años más”, dijo a 100% Deporte de Sport 890.

Falcón es ídolo en Colo Colo. | Foto: Photosport

Falcón, eso sí, pone en suspenso su renovación con los albos: “La oferta que me están haciendo es muy buena, pero hay que ver, el fútbol es muy dinámico y uno se ilusiona con otras cosas como la Selección Uruguaya”.

En el cierre, el charrúa recuerda el momento en que estuvo cerca de dejar el Estadio Monumental por otro grande del continente: “Habló Peñarol, y la gente de Nacional me decía que no fuera a Peñarol, pero lo real es que Peñarol hizo una oferta formal. Estuvieron más cerca de llevarme que Nacional, pero el tema es que ofrecieron un préstamo y Colo Colo dijo que la única manera de que me fuera era si me compraban. Así que no creo que vayan a invertir 3 o 4 millones en un zaguero”, remató.

¿Habrá renovación? Los próximos días serán claves para determinar el futuro de Maximiliano Falcón en Colo Colo, quien sí o sí estará el 2025, pero los hinchas albos quieren verlo en Macul por muchas temporadas más.

Comenzó la poda en Colo Colo

En el día de ayer, se hizo oficial la salida de Gonzalo Castellani, Leonardo Gil, Emiliano Amor y Ramiro González quienes no continuarán con Colo Colo para la temporada 2025.