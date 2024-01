En el día de ayer quedó oficializado el arribo de Jorge Almirón como nuevo director técnico de Colo Colo y, una vez terminada la reunión de directorio de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing enfrentó los micrófonos de la prensa para conversar.

Una de las declaraciones que más polémica causó del presidente de Blanco y Negro fue cuando le consultaron si el equipo se reforzará con un jugador por cada puesto y Stöhwing no tuvo empacho en decir “No, mucho menos que eso”.

La respuesta del mandamás de la concesionaria alba no cayó para nada bien en Patricio Yáñez, histórico ex jugador del Cacique quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura le respondió a Stöhwing sin ningún tipo de filtro.

“Saltan las alarmas, es decir, si ese es el pensamiento y no digo del presidente del Blanco y Negro, sino que del directorio no querer invertir, la están cagando, la están embarrando”, avisó de entrada Patricio Nazario.

Stöhwing anticipó un austero mercado de Colo Colo. | Foto: Photosport

Pato Yáñez detecta las necesidades albas: “Colo Colo no necesita incorporaciones, necesita refuerzos apelando a las palabras de Gustavo Quinteros. Necesita tres o cuatro jugadores para potenciar lo que hay. Con lo que tiene, no estuvo en la parte alta. Si los administradores piensan que así van a estar arriba y le van a ganar a Godoy Cruz…”, aportó.

“Bolados era un ex jugador, la Joya jugó 4 partidos y desapareció, a Gil le costó… de verdad si ese es el pensamiento, si es del director deportivo. Ahora, si Daniel Morón quiere traer jugadores para potenciar y el directorio le dice que no quiere gastar”, complementó el ex jugador.

En el cierre, Yáñez espera que las palabras de Stöhwing haya sido una pobre elección de palabras y no sentir lo que dijo, asegurando que “Espero que sea una declaración desafortunada y que no está al tanto de los movimientos que hay, pero Colo Colo necesita tres o cuatro refuerzos buenos”, remató.

La pretemporada de Colo Colo

El Cacique iniciará su pretemporada el lunes 8 de enero en el Estadio Monumental y, tres días más tarde, se desplazará al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez para tomar un vuelo con destino a Montevideo para continuar los trabajos.