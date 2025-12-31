Colo Colo ha tenido más salidas que llegadas en el presente Mercado de Fichajes, donde Emiliano Amor, Óscar Opazo, Sebastián Vegas y Mauricio Isla están confirmados que no seguirán ligados al club en la próxima temporada.

Uno que se podría sumar a esos 4 nombres es Alan Saldivia, defensor central uruguayo del Cacique quien estaría en la mira del Vasco de Gama de Brasil y podría partir tras una irregular temporada junto a Colo Colo.

Saldivia le podría decir adiós a Colo Colo. | Foto: Photosport

Fue Patricio Yáñez en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura quien se pronunció al respecto y aprobó la salida: “Es lo que dijo Aníbal Mosa. Es un jugador que anda en otra, que no quiere jugar en Colo Colo, que sus intenciones no pasan por seguir en el fútbol chileno”.

En ese contexto, el histórico campeón de Copa Libertadores de América con los albos cree que Alan Saldivia cumplió un ciclo en el Estadio Monumental: “Así que por el momento que está viviendo Saldivia encuentro que es una buena operación”

¿Se dará? Según trascendidos, Colo Colo ya tiene en sus manos la propuesta oficial del cuadro brasileño por Alan Saldivia y el tema podría, incluso, quedar resuelto en los primeros días del 2026.

