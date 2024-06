Colo Colo no pudo cerrar de buena forma una de las mejores semanas en mucho tiempo para el Cacique, después de haber obtenido la clasificación a los octavos de final de Copa Libertadores de América.

El equipo dirigido por Jorge Almirón tropezó ante Deportes Copiapó y dejó escapar tres importantes puntos en la lucha por ser campeón, pero una de las escenas que más llamó la atención fue la pataleta de Carlos Palacios al ser reemplazado y su posterior reto por parte del DT albo.

El que analizó lo sucedido en el Monumental y el entrevero entre el jugador y el DT fue Patricio Yáñez, quien en Deportes en Agricultura repasó a la Joya: “Estuvo bien el hombre, corrigiendo a un chico que nos mostró en cuatro días la mejor y la peor versión. El Palacios de la Libertadores con el overol y el Palacios de ayer que quería hacer lo mínimo”, sostuvo.

Almirón retó a Palacios. | Foto: Photosport

Sobre el partido en sí, Patricio Nazario cree que el Cacique aún está mareado por los festejos continentales: “Este equipo de Colo Colo no se baja del avión, no se baja de la celebración, no se baja de estar en octavos de final de la Copa Libertadores y ayer se notaba. Un equipo discutiéndole al árbitro permanentemente, le molestaban los roces”, dijo.

“Es como que le faltaron dos o tres días para jugar un partido, no pudo con Copiapó. Colo Colo se enredó con Colo Colo, un equipo que todavía estaba en Paraguay, nunca se metió en el partido y esto suele pasar”, complementó en el cierre.

Lo cierto es que los albos quedaron en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 26 unidades, a seis de Universidad de Chile quien, de momento, es el único líder de la competición a la espera de lo que haga Coquimbo Unido en su partido pendiente ante Palestino.

Colo Colo conoce rival en Copa Libertadores

Este lunes 3 de mayo al mediodía, el Cacique conocerá a su rival en los octavos de final de la Copa Libertadores de América, donde sí o sí tendrá que enfrentar a un ganador de grupo que son, en su mayoría, brasileños.