Colo Colo está cerca de su debut en la Copa Libertadores. El Cacique se estrenará ante Cerro Porteño el miércoles a las 21:00 en el estadio Monumental. Los Albos esta semana cerraron la incorporación del mediocampista de 36 años, Gonzalo Castellani.

El exfutbolista del Popular, José Luis Álvarez, prefiere esperar para hacer un análisis del refuerzo. “Tiene su larga historia, qué se yo, pero ya 36 años son 36 años. Si hubiera venido uno de 25-28 años a lo mejor podría haber sido, hay que esperar verlo jugar”, señaló en diálogo con BOLAVIP.

Pelé asegura que no es igual competir en Unión La Calera que en los Albos: “Hay que esperarlo verlo jugar. Uno lo vio jugar aquí, pero no es lo mismo jugar en Calera, que jugar en Colo Colo. Entonces no sé si realmente… hay que verlo jugar. No sé si realmente es un refuerzo de marca que puede ayudar a lo que quiere Colo Colo”.

El exjugador campeón con el Cacique tiene una sensación de preocupación de cara al partido ante Cerro Porteño: “Lo mismo que me pasó contra la U. No se está jugando como debe ser, Colo Colo es avallasador, es el que pica de atrás, no se está jugando así. No estoy tranquilo en realidad”.

Álvarez aseguro que se clasificó a la zona grupal porque los equipos que enfrentó el Popular no eran tan buenos: “Por supuesto que preocupación. Se llegó a una Copa, porque tuvimos la posibilidad de jugar con equipos que no eran tan buenos y tuvimos esa posibilidad, nada mál”.

Colo Colo tendrá un importante partido ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores (Foto: Photosport)

¿Qué canal transmite el partido de Colo Colo ante Cerro Porteño?

El encuentro del Cacique ante Cerro Porteño será emitido por ESPN Premium y Chilevisión.