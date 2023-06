Colo Colo esta tarde se jugará la vida en Copa Libertadores frente al Deportivo Pereira, conjunto colombiano al cual necesitan derrotar si quieren avanzar a los octavos de final del certamen internacional.

El duelo es de suma importancia para Gustavo Quinteros y sus dirigidos, ya que una eliminación podría cambiar el panorama tranquilo que actualmente se vive en el Estadio Monumental, pese a que el equipo no ha brillado durante la temporada.

Desde Brasil, el destacado periodista chileno radicado en el país de la samba, Patricio de la Barra, habló con Bolavip Chile y aseguró que Vasco da Gama no claudica en su intención de fichar a Quinteros y estarán atentos al compromiso de hoy.

¿Gustavo Quinteros a Brasil? Vasco da Gama mira atento. | Foto: Photosport

“Vasco da Gama no ha andado bien, a pesar de la victoria ante Cuiabá el fin de semana pasado. Está sin técnico, con un interino y también están muy interesados en contratar a un técnico extranjero”, analizó el presente del equipo que también pretende a Gary Medel.

De la Barra no descarta al DT boliviano-argentino para sentarse en la banca del equipo: “Entre otros, Gustavo Quinteros, técnico de Colo Colo y hay además varios candidatos. Están hablando con Rogerio Ceni, ex arquero y técnico de Sao Paulo, pero hay restricciones respecto a la figura del ex portero. La situación es bastante complicada”.

Así las cosas, el partido de hoy de los albos puede no solo ser clave para las aspiraciones del Cacique en el segundo semestre, sino que también para ver si Vasco hace una movida o no para quedarse con Quinteros.