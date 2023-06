Máxima tensión existe en Argentina por el trascendental duelo entre Colo Colo y Boca Juniors por la Copa Libertadores, el cual podría definir el destino de los dirigidos por Gustavo Quinteros y Jorge Almirón en el certamen continental.

Y es que un grupo importante de hinchas del conjunto Popular viajaron hasta Buenos Aires para apoyar al club de sus amores. ¿Qué pasó horas después? Los barristas del cuadro Xeneixe atacaron a unos fanáticos del Cacique en las afueras de La Bombonera, lo que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

El periodista Cristián Alvarado de Radio Agricultura reveló más detalles de las agresiones que se vivieron a tan solo horas del importante duelo entre el equipo argentino y chileno.

“Los medios no incentivaron a los hinchas, yo estuve ahí y el ceacheí se escuchó durante 45 minutos. Entre medio de esta visita, no pasó nunca nada y no reaccionaron”, indicó el delgado reportero.

“¿Por qué reaccionaron los hinchas de Boca? Porque un grupo comenzó a colocar estos stickers en los pilares donde estaban los colores de Boca y se pasaron el dato llegaron cuatro o cinco hinchas con jineta de Boca”, cerró.

Fuertes agresiones se vivieron a las afueras de La Bombonera | Foto: Captura

Vale destacar que el duelo entre Boca y Colo Colo está programado para este martes 6 de junio, a partir desde las 20:00 horas de Chile.