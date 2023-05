Peter Dragicevic rompió un largo silencio con Bolavip Chile y reapareció con metralleta en mano para cargar en contra de Gustavo Quinteros, la incapacidad de los albos de producir jugadores de calidad en divisiones inferiores y aprovechó la instancia para pegarle un palo a Blanco y Negro.

Sobre el estratega de los albos, Dragicevic cree que “Primero que nada, quiero decir de que Quinteros no es de mi total gusto, creo que él es un técnico bueno, que ha tenido un recorrido largo, pero equivoca su mensaje al frente de Colo Colo”.

“No me gustan los técnicos que se disculpan todo el tiempo, que no reconocen los valores o las competencias del rival, no me gustan los quejones, los que se sienten perjudicados y en ese aspecto nadie le ha dicho a Gustavo Quinteros que dirigir Colo Colo es un privilegio que está ligado a respetar los valores del club”, complementó.

A Peter Dragicevic no le convence Quinteros. | Foto: Photosport

Ex timonel apuntó a que los valores del DT no van en la línea del club: “El club tiene algunos fundamentos que lo han hecho grande a lo largo de la historia; hidalguía, coraje, ser hombrecito para enfrentar las cosas, para reconocer cuando uno no es el mejor. Yo creo que hay varias cosas que de su personalidad no me atraen, pero, ¿a quién le echamos la culpa?, ¿al chancho o al que le da el afrecho?”.

Divisiones inferiores

El Cacique ha batallado en el último tiempo por producir jugadores de la cantera que estén a tono con el equipo y, si bien ha habido algunas buenas apariciones como Damián Pizarro o Vicente Pizarro, el club carece de buenos laterales que se proyecten a futuro.

Ante la posible llegada de Mauricio Isla, Peter asegura que “Yo creo que es un muy buen jugador, pero el fútbol chileno se está debatiendo en una crisis tan profunda que trata de encontrar soluciones tirando manotazos de ahogado”.

Dragicevic no se explica que el Cacique sea incapaz de producir laterales con la vasta cantera que posee: “No es posible para mí entender que Colo Colo no pueda producir laterales. Está bien, tal vez yo podría decir que no ha encontrado centros delanteros, mediocampistas como Jorge Valdivia o Matías Fernández, tipos de ese perfil, pero laterales…”.

Peter Dragicevic no entiende que Colo Colo no pueda sacar laterales de calidad. | Foto: Photosport

“Que Colo Colo tenga que contratar laterales me parece una desproporción absoluta. Nada de lo que ha venido ha sido bueno, ¿cómo no va haber alguien en divisiones inferiores que pueda cumplir esa función? Alguien con ganas de triunfar, con hambre. Me hago esa pregunta y hoy día el fútbol chileno para resurgir debe mirar hacia adentro, replantearse y tener hambre de lograr algo”, dice.

Blanco y Negro no se salva

“A mí no me gusta ninguno de los que ahora están en Colo Colo, pero bueno, como no hay opciones no queda otra que pensar en ellos no más”, aseguró sobre la concesionaria que administra al Cacique.

Ex presidente de los albos no se compra los versos y cree que hay intereses ocultos para estar en los albos hoy por hoy: “A mí me da exactamente lo mismo, creo que esos personajes están por otros motivos que no tiene que ver con el cariño de la actividad, están porque les pagan una dieta de director, porque es choro estar en el fútbol y en Colo Colo, porque los hijos de ellos van al camarín y saludan a los jugadores”.

“Están para la foto, seguramente Stohwing y Mosa no los habría conocido nadie si no era por haber estado en Colo Colo, pero hay gente que está con otros propósitos, son gente que tiene al fútbol como está hoy día. A buen entendedor, pocas palabras. El fútbol está así por la cantidad de dirigentes ineptos impresionantes que hay”, remató.