PF campeón con el Cacique la canta clara por la puesta a punto de Gonzalo Castellani: “Colo Colo no te espera”

Juan Ramírez se refirió a la adaptación que tendrá el nuevo refuerzo de Colo Colo, Gonzalo Castellani. El PF campeón con los Albos avisa que el club no da mucho tiempo para puestas a punto.

“Colo Colo no te espera. Colo Colo no le va a dar un mes para que el chico Castellani empiece a jugar. Nunca ha sido así, a lo más se da en los periodos de pretemporada”, expresó el preparador físico en el programa Futmas.

El profesional que estuvo en la 30 del Cacique aseguró que el futbolista pronto debiese estar presente: “Creo que si no está en esta fecha (finalmente no fue convocado ante Everton), estará para la siguiente, por un tema de estructura de equipo, de que puedan estar sus jugadores entrenando normal, pero Colo Colo no te espera. Si podrá estar bien o mal lo va a determinar los partidos”.

Ramírez recuerda dos casos emblemáticos en el Cacique: “Me recuerdo Héctor (Tapia), que nosotros firmó Esteban Paredes, llega y él día miércoles estaba jugando con Antofagasta y había firmado recién, entrenó dos días y jugó el miércoles. Así fue con todos. El Pájaro Valdés que parte con Everton jugando en Quillota, había llegado hace cuatro días. Colo Colo no es de los equipos que te va a esperar tres semanas que te pongas a punto”.

Juan Ramírez recuerda la llegada de Arturo Vidal en Colo Colo

El PF se refirió a la llegada del King al Cacique. “Lo que pasó con Arturo (Vidal), llegó y a los tres días estaba jugando partido por la Copa de Viña del Mar, porque Colo Colo no espera a los futbolistas, es una máquina que va andando, o te subes a la máquina que va andando o te quedas abajo. El jugador que llega y se pone la casaquilla de Colo Colo, lo único que quiere es subirse, no se va a querer quedar abajo”

“No me cabe duda de que Gonzalo Castellani, más allá de que jugó su último partido en noviembre, si va citado este fin de semana, sino el partido de Copa a mitad de semana, si tiene la posibilidad de participar, lo va a querer hacer bien para subirse en esta máquina que va avanzando”, añadió.

Ramírez aseguró que con el correr el jugador se va ajustando en el día a día: “Después te vas arreglando en el camino, te vas poniendo mejor, con los entrenamientos, con los partidos, con la preparación. Eso lo va dando el acontecer diario, pero Colo Colo no va a esperar dos semanas a ningún jugador, ni a Vidal, ni a Castellani, ni a nadie o estás o no estás. Todos cuando llegan a Colo Colo quieren estar ”, añadió.

Juan Ramírez estuvo en Colo Colo con el cuerpo técnico de Héctor Tapia. (Foto: Colo Colo)

También recordó cuando arribó Jean Beausejour y aseguró que el futbolista se tendrá que ir poniendo a tono con el correr de la temporada: “Cuando Beausejour llegó, me quedaba haciendo trabajo de pasada con Jean que había llegado, estás o no estás, todos quieren estar cuando llegas a Colo Colo, me imagino que a la U lo mismo, Católica lo mismo, Cobreloa lo mismo. Cuando llegas quieres estar”.

“En este caso de Castellani no me cabe duda que el tema físico de la puesta a punto, si el tipo encaja dos o tres pases o una asistencia, pierde poco balón ya está, listo, vamos para adelante y nos vamos poniendo a medida que pase el Campeonato”, finalizó.