Cuando todo parecía que el fichaje de Arturo Vidal en Colo Colo estaba muy cerca, a detalles de concretarse, las partes se distanciaron en los últimos días y hoy está entrampado su regreso al Cacique.

Cambios de última hora en las condiciones contractuales y en la revisión médica, hicieron que todo quedara pausado. Las principales dudas en uno de los bloques del directorio de Blanco y Negro tienen que ver con su recuperación de la cirugía en la rodilla derecha a la que se sometió en septiembre.

Pero desde su círculo garantizan el periodo de cuatro meses que ha tenido de rehabilitación el King. En entrevista con La Tercera, su preparador físico personal, Juan Ramírez, indicó que el volante de 36 años cumplió de gran forma este proceso.

“Puedo decir que la rodilla está espectacular. Del último tiempo he estado con él en Múnich, Barcelona, esta es la tercera recuperación importante y que es la mejor“, comenzó diciendo al matutino.

“Hay un intento de alarmar, de buscar alguna justificación para no considerar lo económico como corresponde (…) Arturo está listo para jugar. Está en mejor condición que la que cuando llegó al Barcelona, a la elite, a jugar una semifinal de Champions en un equipo en que, además, alcanzó importancia. Está para tener, desde lo físico, una gran campaña. Desde lo físico, porque no me meto en lo médico, porque soy respetuoso, está en el mejor momento del último tiempo, lo que se acerca a la elite“, agregó.

En la instancia, Ramírez insistió en la positiva recuperación de Vidal: “Si me preguntas, lo único que puedo decir es que de sus últimas recuperaciones esta ha sido la mejor. Por plazos, tranquilidad, por no tener la premura de jugar”.

Juan Ramírez junto a Arturo Vidal tras ganar La Liga con el Barcelona. (Foto: Instagram)

Arturo Vidal lo vale

Sobre la difícil negociación para concretar la repatriación del mediocampista, el PF hizo hincapié en la calidad y trayectoria del referente e ídolo de la Selección Chilena.

“A Colo Colo vamos a ir a sacarlo campeón. Lo bueno cuesta caro. Es lo que genera ingresos”, puntualizó.

Las condiciones de Colo Colo al King

El contrato que le habría ofrecido Colo Colo a Vidal sería de un año con varias condiciones para que pueda ser extendido. Esto con un salario anual sobre el millón de dólares.