El Mercado de Pases de Colo Colo dejó como saldo la salida de varios jugadores juveniles que no tenían protagonismo y Matías Moya, quien no continuará en el Cacique. Las altas fueron el regreso de Óscar Opazo desde Racing Club y el ex Universidad de Chile, Pablo Parra.

Pese al pobre Mercado de Pases que tuvo el Cacique en esta pasada, Jaime ‘Pillo’ Vera cree que no es lo más terrible del mundo y que incluso puede ser algo positivo, aunque no se ilusiona a nivel continental para la otra temporada.

“No estamos a la par con los países más poderosos aquí en Sudamérica, pero bueno, hay que tratar que con lo que tenemos sacar el mejor rendimiento no más”, dijo a Bolavip Chile sobre el mercado albo.

Vera confia en la cantera tras el pobre Mercado de Pases. | Foto: Photosport

Contra todo pronóstico, Vera ve el lado positivo: “Está complicado, pero eso es bueno para que jueguen los jóvenes, que le den tiraje a las divisiones menores y es positivo. Cuando estuvimos en la quiebra, se aprovechó al máximo los jugadores jóvenes que tenía el club y de ahí salió una cantidad de jugadores importantes para el futbol chileno, eso es lo que tienen que aprovechar”.

“El futbol chileno nunca ha podido ser de los más ricos de Sudamérica, en un momento estuvo bien y vinieron buenos jugadores, pero eso ya pasó. Hay que darles vida a los jugadores jóvenes, eso necesitamos y así se fortalecen las selecciones menores también”, complementó.

¿Podrá el Cacique emular la quiebra y que la cantera tome la batuta? El tiempo será el encargado de responder esa pregunta porque, de momento, Damián Pizarro es el único canterano joven que es indiscutido en el once inicial.