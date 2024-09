Pipo Gorosito se la juega por este equipo en el Colo Colo vs River Plate: "Está un escalón más arriba"

Colo Colo se prepara para enfrentar a River Plate, un duelo que despierta el interés de Néstor Gorosito. El formado en las inferiores del cuadro argentino reaccionó al pronto duelo por Copa Libertadores.

En conversación con La Tercera, el ídolo de Universidad Católica entregó su favorito. Para él, no será un encuentro parejo: va por el triunfo del conjunto de Marcelo Gallardo.

¿Las razones? Exhiben un nivel superior al de los albos. Ello deberán demostrarlo en los duelos de ida y vuelta por los cuartos de final del certamen. La ida se jugará el martes 17 de septiembre.

“No lo veo un enfrentamiento tan parejo. Para mí, River Plate está un escalón más arriba que Colo Colo. Pero bueno, después esto es fútbol y, en eso, puede pasar cualquier cosa”, comenzó señalando.

En dicha línea, advirtió que se puede equivocar y lanzó: “Normalmente, para mí, que no tengo la verdad absoluta, River está un escalón más arriba, sobre todo por la calidad de sus jugadores”.

El cuadro chileno enfrentará a River Plate por los cuartos de final de Copa Libertadores.

La gran diferencia con Colo Colo

¿Por qué los albos están en desventaja? Apuntó a la cualidad de las figuras argentinas. Y cómo no: River Plate cuenta con tres campeones del mundo en su plantel. Los albos intentarán lograr una hazaña en duelos de ida y vuelta.

“Tiene uno de los mejores planteles de Argentina y Sudamérica. Ha gastado muchísimo dinero en jugadores. Me parece que tanto River Plate como Flamengo han sido de los que más han invertido para intentar ganar la Copa”, aseguró.

“River no irá a ver lo que hace el equipo chileno, saldrá a presionar, a buscar el partido. Después dependerá de Colo Colo meterlo contra un arco o no. Pero será por capacidad de ellos, no porque River se vaya a defender”, cerró.