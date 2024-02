Colo Colo sufrió un duro tropezón en el campeonato nacional. El equipo de Jorge Almirón cayó de forma inapelable ante O’Higgins con un equipo plagado de alternativas.

El Cacique mostró una cara totalmente distinta a lo mostrado ante Godoy Cruz y en el estadio El Teniente perdió el invicto que arrastraban desde la llegada del DT transandino.

Caída que Emiliano Amor fue muy autocrítico tras el pitazo final. “No estuvimos al nivel de Colo Colo”, aseguró el central que fue capitán ante los celestes.

Sin embargo, Almirón replicó sus dichos para bajarle el perfil catastrófico. “Es normal, Emiliano está dolido. A cualquier jugador no le gusta perder, pero yo tengo que pensar diferente y tomar otras decisiones. A Colo Colo siempre le van a querer ganar, pero son cosas a corregir”, confesó.

El enojo con Jorge Almirón

Palabras del entrenador que molestaron a un referente de Colo Colo como Marcelo Pablo Barticciotto. El campeón de la Copa Libertadores recalcó que en esta pasada apoya la autocrítica de Amor por sobre los dichos del ex Boca Juniors.

“Almirón terminó declarando más suave que Amor, pero yo estoy más cerca de Amor. Por más que anduvieron mal, Almirón los va a necesitar nuevamente”, explicó el Bari en Radio Cooperativa.

“El técnico no los conoce mucho. Siempre se le pone mucho énfasis al equipo titular, esta mal eso pero pasa. Ahora lamentablemente el equipo no dio el ancho. Fue una pisada en falso. Los jugadores deben ser autocríticos y deben entender que no se puede repetir. En especial si quieren ser opción para Almirón”, agregó el histórico jugador.