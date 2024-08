En un partido trabajado, Colo Colo derrotó por 2 a 1 a Ñublense de Chillán en el Estadio Monumental, resultado que ayudó al elenco dirigido por Jorge Almirón a acercarse a 4 puntos a Universidad de Chile, actual líder del Campeonato Nacional 2024.

Ahora, el Cacique deberá rápidamente vuelta la página y enfocarse en lo que será el crucial encuentro por la fecha 23 ante Cobreloa, en el estadio Zorros del Desierto de Calama.

Sin embargo, no todo es color de rosas al interior del conjunto Popular, puesto que un futbolista en particular no pudo celebrar eufóricamente junto a sus compañeros el triunfo ante los Diablos Rojos.

MAXIMILIANO FALCÓN CON MUESTRAS DE DOLOR EN EL CODO

El jugador en cuestión es Maximiliano Falcón. En la última jugada del compromiso, el defensor central charrúa fue a pelear un balón en el aire y ahí su compañero Ramiro González cayó encima de él, lo que hizo que el uruguayo terminara llevando sus manos hacia su cara.

Las muestras de dolor del “Peluca” eran claras y rápidamente el cuerpo médico fue a asistirlo, mientras los jugadores del “Eterno Campeón” se abrazaban por el importante triunfo.

Falcón tirado en el piso del Monumental con claras muestras de dolor | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

A la salida del Monumental, Daniel Morón, gerente deportivo del club, fue consultado sobre la situación de Falcón e indicó que “recibió un fuerte golpe en el codo derecho”, pero no dio a conocer a ningún diagnóstico del ex Rentistas de Uruguay.

Cobreloa vs. Colo Colo, día y hora

Cobreloa recibirá la visita de Colo Colo este domingo 1 de septiembre a las 3 de la tarde, duelo válido por la Fecha 23 del Campeonato Nacional 2024 y en donde ambos buscarán los tres puntos para subir en la tabla.