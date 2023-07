Presidente de ByN aclara el mercado de Colo Colo: "No tenemos cupos de extranjero y no hay jugadores chilenos"

Alfredo Stöhwing realizó una vocería en la previa al encuentro de Colo Colo ante el América MG por la Copa Sudamericana. El presidente de Blanco y Negro espera que en esta ocasión el Cacique encuentre los goles en el estadio Monumental en una instancia internacional.

“Es muy importante. Nervioso, entusiasmado y optimista porque espero que sigamos jugando bien como jugamos en las etapas anteriores, pero esta vez metamos los goles. Espero que todo resulte bien y le demos una satisfacción a la hinchada”, expresó el directivo.

El timonel mencionó que será un apretón complicado, pero aseguró que el objetivo es pasar al menos hasta los octavos de final. “Todos los equipos brasileños tienen gran envergadura y están en un fútbol muy superior al chileno. Lamentablemente, pero así es, eso hay que reconocerlo y va a ser difícil. Por su puesto que tenemos el objetivo de pasar al menos una fase para consolidar nuestro juego y darle satisfacción a los hinchas”.

Además da por casi cerrado el plantel, ya que no existen futbolistas que interesen en el mercado. “Con la firma de Pablo(Parra) que ya está hecha y debería ser presentado en los próximos debería estar cerrado, salvo alguna cosa excepcional que ocurriera. No tenemos cupos de extranjero y no hay jugadores chilenos disponibles y, no es por menospreciarlos, que el técnico haya solicitado como que pudiera hacer diferencia en el plantel”.

Por ahora no habrán más refuerzos para Gustavo Quinteros en Colo Colo (Foto: Photosport)

No hay ofertas por futbolistas de Colo Colo

Stöhwing aclaró que no ha llegado ninguna oferta por algún jugador de Colo Colo y expresó que lo idoneo sería no mover la plantilla hasta finalizar la temporada. “Siempre estamos dispuestos a analizar cualquier oferta que llegue por cualquier jugador, porque es parte de lo que debería hacer un club de fútbol. En principio estamos con el plantel. Lo ideal sería terminar con el mismo plantel a fin de año”

Por último le dejó tarea a Pablo Parra. “Que tenga un buen rendimiento, que consolide lo que ha mostrado en sus buenos momentos y que se integre lo antes posible al equipo para que haga una diferencia”.