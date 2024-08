Colo Colo acaba de hacer historia en Barranquilla. Por primera vez, los albos consiguieron un triunfo en Colombia en torneos internacionales. Dicho triunfo ante Junior de Barranquilla, le significó a los albos clasificar a cuartos de final de Copa Libertadores.

Tras el histórico triunfo y clasificación del “Cacique”, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, conversó con ESPN y no pudo ocular su emoción tras esta histórica hazaña.

“Una felicidad inmensa. Un trabajo que creemos está dando resultados. La felicidad de poder entregarle este triunfo a 10 millones de colocolinos, este triunfo es para todos ellos”, destacó el timonel albo en primera instancia.

Luego, se deshizo en elogios para Jorge Almirón: “Todos conocemos los pergaminos de Jorge. Lo demostró de nuevo, cuando pasamos allá en Paraguay también. Estamos muy contentos, hemos ido construyendo un equipo”.

Aníbal Mosa y su tremenda confianza en el plantel de Colo Colo

Posteriormente, Aníbal Mosa se refirió a los refuerzos que ha traído el “Cacique”, quienes han potenciado el plantel de cara a los desafíos del equipo: “Tratamos de potenciarlo de la mejor manera trayendo a Correa, Isla y juveniles de proyección. Quedó demostrado con los cambios que hizo como dimos vuelta el partido“.

Colo Colo avanzó a cuartos de final de Copa Libertadores

“Tenemos que estar peleando todos los frentes. Sin lugar a dudas la Copa Libertadores es el más importante. Junior es un equipo muy fuerte. El calor que hace acá… entonces es histórico. Vamos a pelear los tres frentes y veremos si vamos a Córdoba o a Buenos Aires”, complementó.

Fue allí cuando el timonel de la concesionaria alba no mostró temor ante el siguiente rival, que saldrá del duelo entre River Plate y Talleres de Córdoba: “Que venga el que tenga que venir. El equipo mostró carácter, no es fácil venir a jugar acá. Estamos transpirados enteros y no jugamos nada nosotros, imagínate los jugadores. Pero la entereza de los jugadores es lo que quedó demostrado”, cerró.