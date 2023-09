Este martes 12 de septiembre, la prestigiosa revista británica Four Four Two realizó en su sitio web una extensa lista, en la cual aparecen los 100 escudos más bonitos del mundo.

Cabe resaltar que el ranking está elaborado en orden alfabético y no por orden del más más lindo al más feo y aparecen clubes, como: Boca Juniors, River Plate, Newell’s Old Boys, Fluminense, Chapecoense, Palmeiras y Vasco da Gama

¿Qué tiene que ver esto con el fútbol chileno? Y es que el único club nacional que aparece es Colo Colo, por lo que los hinchas albos se mostraron orgullosos por este reconocimiento.

El escudo del conjunto Popular sigue siendo alabado | Foto: Archivo

“Colo Colo era un indígena chileno que luchó por la causa mapuche en la Guerra de Arauco cuando los ocupantes españoles se enfrentaron con los chilenos en el siglo XVI. Ahora, es un ícono del mejor equipo de fútbol de su país”, explicó el medio inglés.

“El blanco de la diadema de Colo Colo representa el color de la camiseta del club, mientras que el azul y el rojo en el rojo del diseño son guiños a los colores nacionales de Chile. Incluso si nunca los has visto jugar, conoces el logo. Se ha convertido en un favorito de culto en el fútbol mundial”, sentenció.

Vale destacar que esta no es la primera vez que esta revista resalta el emblema del Cacique pues ya lleva alrededor de dos años apareciendo en los distintos rankings.

¿Cómo marcha el Cacique en el torneo?

El Cacique marcha tercero en la tabla de posiciones con 35 puntos, a once del líder Cobresal que no da tregua en lo más alto del Campeonato Nacional 2023.