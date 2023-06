Universidad de Concepción está en pleno repunte en la Primera B para no caer a la Segunda División Profesional y tuvo que despedirse de un hombre clave que llegó a principios de año para luchar con el Campanil.

Se trata de Yashir Islame Pinto, jugador palestino-chileno con larga carrera quien dejará al cuadro sureño para volver al fútbol asiático, donde Tailandia asoma como su destino nuevamente tras haber estado ahí en 2021.

El anuncio fue hecho por la propia cuenta del Campanil en Redes Sociales, quienes agradecieron los servicios de Islame Pinto en los meses que estuvo y le desearon éxito para su nueva aventura internacional.

El delantero, formado en las inferiores de Colo Colo y antigua promesa de la cantera alba, aseguró que “A veces los resultados no son lo que uno espera, pero siento que el equipo ha demostrado un alza, sobre todo en los puntos. No tengo duda de que vamos a terminar bien el año, y digo vamos, porque me siento partícipe de este grupo y les voy a desear siempre lo mejor”.

Sobre la decisión de volver a Asia, Yashi asegura que “Hoy me toca partir a una nueva aventura. Fue difícil la decisión, pero siento que es lo mejor a nivel personal y familiar. Espero que terminen un gran año, porque el equipo y la institución se lo merecen”.

Cabe recordar que Yashir Islame Pinto ya tiene un paso por Tailandia, donde en 2021 defendió los colores del Khon Kaen United, equipo en donde tuvo un dispar paso antes de preparar su desembarco de vuelta a Chile.