Brayan Cortés debería ser oficializado dentro de los próximos días como nuevo refuerzo del León de México. El golero confirmó este martes que no continuará en Colo Colo, y el cuadro mexicano es el club que asoma como su más posible destino.

Sin embargo, el panorama para el iquiqueño no pinta de la mejor manera, o al menos así lo ve Edgardo Fuentes, exfutbolista chileno que desarrollara gran parte de su carrera en clubes de nuestro país y del fútbol azteca.

Esta jornada, el periodista Cristián Alvarado dio a conocer que: “Brayan Cortés por ahora no se va al León de México. El cuadro dirigido por Eduardo Berizzo no ha presentado ninguna oferta formal por el jugador. Además, el cuadro del León no tiene cupo de extranjero“.

Esto complica la llegada del “Indio” a la “Fiera” datos que se fundamentan con el análisis del exzaguero nacional quien dialogó sobre este tema con BOLAVIP.

Edgardo Fuentes analiza el posible arribo de Brayan Cortés al León

“Ven mucho la parte económica, eso es lo primordial. Yo creo que eso es lo que debe estar el conflicto, con la parte económica. Acá el equipo León no trae jugadores así muy caros”, lanzó en primera instancia.

“Ellos le apuestan mucho a los jugadores nuevos, o jugadores baratos que por ahí consiguen para ver si les rinden”, complementó.

El futuro de Brayan Cortés sigue en vilo (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

De igual forma, ante la presencia de los otros tres arqueros presentes en el León, Fuentes cree que Cortés tiene mejor nivel que sus posibles futuros compañeros: “No creo que haya un portero acá, como le dicen acá, portero de gran nivel, porque el que estuvo anteriormente se fue, cambió equipo y era el titular titular. Quedaron los suplentes, por eso ahora quieren traer un arquero. Para Eduardo Berizzo es la prioridad, seguramente”.

Finalmente, añade que: “También anda buscando otros jugadores, porque la campaña no fue lo que esperaban del equipo. También hubo un cambio técnico, vino Eduardo, la transición del cambio también. Se vio mejoría, bastante mejoría, pero no le alcanzó para llegar a la liguilla”.