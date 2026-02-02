En Colo Colo siguen sin poder presentar a su quinto refuerzo, el delantero argentino Lautaro Pastrán, quien venía a préstamo desde Belgrano de Córdoba pero habrían aparecido algunas diferencias con su club de origen.

Quien llegó a Macul para ser el reemplazante de Lucas Cepeda, aterrizó en Santiago el miércoles 28 de enero y en el Cacique oficializaron su fichaje el jueves 29, a través de una publicación en redes sociales, la que no ha sido borrada.

Esto último habría generado un malestar en la institución trasandina, debido a que no estaba cien por ciento cerrado su préstamo con los albos.

El jueves a las 13:30 horas iba a ser la presentación de Pastrán en el Estadio Monumental, pero siete minutos antes desde comunicaciones de Colo Colo informaron que esta conferencia de prensa se había cancelado.

Desde entonces no ha existido novedades respecto al fichaje del extremo de 23 años, quien sigue esperando en Chile que se defina su futuro.

Las detalles que separan a Lautaro Pastrán de Colo Colo

Según dio a conocer el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, “hasta el momento todavía no se ponen de acuerdo entre la dirigencia y Belgrano. hay un detalle económico y es por eso que todavía no lo presentan de manera oficial“.

Eso sí, el reportero que cubre el día a día del cuadro popular, adelantó que no hbríay riesgo que se caiga su fichaje: “Me dicen que será jugador de Colo Colo y que faltan detalles”.

En síntesis