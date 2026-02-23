El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, logró aumentar su participación accionaria en la sociedad que administra a Colo Colo, pero no alcanzó la meta de obtener el control total de la concesionaria.

Según los resultados de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que se extendió entre el 21 de enero y el 19 de febrero, la sociedad ligada a Mosa, Inversiones Panitao Limitada, consiguió adquirir 2.752.191 acciones Serie B, lo que representa aproximadamente un 2,75 % del capital total de Blanco y Negro. Con esto, la participación del empresario puertomontino ascendió a 38,8 % del paquete accionario, sin embargo, sigue lejos de la mayoría necesaria para dominar la sociedad.

Aníbal Mosa no pudo quedarse con el control total de Colo Colo (Photosport).

La OPA tenía como objetivo que Mosa pudiera hacerse con hasta 30 millones de acciones Serie B, equivalentes al 30 % de la propiedad de Blanco y Negro, lo que le habría permitido consolidar el control directo o indirecto de la empresa que rige los destinos del club albo. No obstante, la oferta no logró reunir el volumen de títulos esperado, dejando a Mosa sin la mayoría absoluta que buscaba.

Actualmente, con su participación actual, Mosa mantiene tres votos dentro de un directorio compuesto por nueve integrantes. Cuatro de ellos corresponden al bloque Vial, mientras que dos representan al Club Social y Deportivo Colo Colo, lo que demuestra que, pese a haber fortalecido su posición, todavía no cuenta con la influencia suficiente para tomar decisiones unilaterales dentro de la concesionaria.

La ampliación de participación de Mosa, aunque significativa, no modifica la necesidad de consenso entre los accionistas para definir el rumbo institucional y deportivo de Colo Colo.

En síntesis…