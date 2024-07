Aníbal Mosa no se guardó nada para hablar de las negociaciones de Colo Colo con Mauricio Isla, el presidente de Blanco y Negro aseguró que el Huaso rechazó tres propuestas de parte del Cacique.

“Nosotros hicimos tres ofertas y las tres ofertas fueron rechazadas, así que nada, estamos viendo otras alternativas en este momento”, manifestó el directivo de la concesionaria.

Sin embargo, no se quedó ahí y siente que el futbolista no quiere llegar a los Albos: “La señal que da es que no quiere venir, eso me imagino, cuando uno rechaza tres ofertas y a todas las propuestas que mandamos dice que no, entendemos que no le interesa”.

Mauricio Isla reacciona a las declaraciones de Aníbal Mosa

Isla estalló con las palabras de Mosa y se expresó con todo a través de sus historias de Instagram: “Increíble cuando quieren quedar bien, impresionante”.

“Primero pedí que 70 millones, segundo que pedí 60 millones, tercero que pedí 50 millones y ahora que no quiero ir jajaja, más respeto”, añadió el bicampeón de América con la Roja.

El jugador de 36 años no se quedó ahí. “Milagro que juego al fútbol para los hinchas y para la familia… no para los dirigentes”, remató.