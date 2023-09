Cobreloa y Colo Colo disputaron el primer el duelo de las semifinales de la Copa Chile, en la que ambos equipos terminaron igualando a dos tantos, dejando un gran espectáculo para toda la gente en el Estadio Zorros del Desierto.

Haciendo una análisis a lo que fue este duelo, el ex jugador de los ‘Albos’ Patricio Yáñez tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN, en la que destacó lo que fue la gran labor de los ‘Loínos’ ante Colo Colo.

“Con lo que mostró si, es un equipo sólido el de Cobreloa, el favoritismo le pertenecía a Colo Colo y sobre todo después del partido contra Cobresal. Me gustó, fue de ida y vuelta, se potenció Cobreloa en el segundo tiempo con los cambios”, comenzó señalando Yáñez.

El ‘Pato’ además indica que ambos equipos ahora deberán afrontar dos partidos muy claves para sus distintas pretensiones, en la que hace mayor alusión a lo que puede ser el gran paso de Cobreloa en lograr el ascenso a primera.

Palacios fue uno de los grandes valores en Colo Colo| Foto: Photosport

“Así como hablábamos de Colo Colo enfrentando a Católica, me parece que el sábado en Temuco, (Cobreloa) debiese quedarse un triunfo y asegurar esta posibilidad de subir a primera, es sólido“, detalló.

Finalmente, Yáñez destacó lo que fue el gran desempeño de Carlos Palacios en Colo Colo para este partido, en la que aplaudió por su gran gol, pero que dejó preocupación por sus molestias físicas de cara al partido ante la UC.

“Son torneos distintos, no fue igual que lo del sábado, porque Cobreloa no entregó las licencias que Cobresal. Quedé satisfecho con lo que hizo la ‘Joya’ (Carlos Palacios), me parece que hizo un mejor partido que el otro día, marcó un pedazo de gol, lástima que salió con un tema muscular y habrá que evaluar para el domingo”

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por el Campeonato Nacional?

Colo Colo vuelve al ruedo dentro del Campeonato Nacional en lo que será el Clásico ante Universidad Católica, el cuál se disputará el domingo 1 de octubre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Monumental