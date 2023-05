Gustavo Quinteros confesó que lo invade la preocupación: las lesiones y expulsiones son su principal dolor de cabeza en Colo Colo. Su finalizó la primera rueda con 23 puntos sobre 45 posibles en la primera rueda del Campeonato Nacional 2023 y ahora se jugará la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Tuvimos una serie de lesiones que me preocupan mucho, porque solamente el arquero que llegó (Fernando de Paul), Ramiro González y no sé si algún otro jugador de los que llegaron pudo jugar muchos partidos. Algunos por lesiones, por bajo rendimiento, porque le costó a lo mejor ganarse la titularidad y, sobre todo, por lesiones que están fuera mucho tiempo”, dijo en conferencia de prensa post derrota 1-0 del Cacique ante Curicó Unido.

El santafesino dejó clara su prioridad en el mercado de fichajes y anunció hará análisis sobre los refuerzos que no han rendido: “Es un tema complicado, por eso ahora empezaremos a ver las opciones que tenemos para agregar ese jugador que es un lateral derecho. Después veremos las posibilidades que tenemos para mejorar el rendimiento. Tenemos que recuperar a jugadores, pero también analizar el rendimiento cuando esos jugadores jugaron”.

También fue más allá y se abrió a la posibilidad de suplir a alguno de los futbolistas que no pudo jugar demasiado: “No tuvieron continuidad la mayoría de los que vinieron, eso hay que analizarlo y ver si existe la posibilidad de reemplazar a alguno de ellos o recuperarlos de una vez por todas para que puedan aportar lo mejor para el equipo”.

Gustavo Quinteros mostró su angustia por el complicado presente de Colo Colo (Foto: Photosport)

Quinteros quiere recuperar a sus futbolistas: “Esperemos que a partir de la reanudación del torneo y, por supuesto, mucho más la próxima semana podamos tener en el campo alguno de los que no estuvieron recuperados y jugar un partido parecido al de Boca que fue muy bueno”.

Además analizó la situación de Fabián Castillo y otros miembros del plantel: “Es uno de los jugadores que llegó y no pudo jugar demasiado. Tuvo una lesión que hace un mes y medio no lo deja jugar. Después que estás sin jugar mes y medio, tienes que jugar amistosos para ponerte bien, entonces pierdes un jugador la mitad del Campeonato. ¡Qué sé yo! Estamos muy preocupados, tenemos a (Matías) De los Santos fuera tal vez un mes más, Emiliano (Amor) que está operado y no se recuperó todavía, el caso de (Erick) Wiemberg, (Matías) Moya, (Darío) Lezcano, que vinieron y no pudieron aportar su mejor nivel para el equipo. Por eso, hasta en los partidos de Copa están jugando seis o siete juveniles”.

El estratega mostró su desazón por el presente del equipo: “El primer tiempo fue malo, así que me queda mucha angustia por todo lo que pasa. Todos los partidos perdemos jugadores, hoy perdimos otro jugador por expulsión, de nuevo“.

El Cacique fichó varios futbolistas que no están al nivel y eso afecta el nivel del equipo en el fútbol chileno

“Estamos en un momento difícil, también algunos de los chicos que jugaron hoy no estuvieron bien, les está pesando esa posibilidad de hacer ganar al equipo. Jugamos con (Alexander) Oroz y Damián (Pizarro). En toda la defensa, no hubo ningún defensor de los que venía jugando como titular el año anterior. Tenemos que salir adelante, recuperar y tratar de ver la posibilidad de que alguno pueda venir para aportar o reeemplazar a uno de estos que no ha podido rendir”, finalizó.