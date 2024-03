Cada vez falta menos para que Colo Colo y Universidad de Chile se vean las caras en el Estadio Monumental en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno.

Lo cierto es que el Cacique tienen un invicto de casi 23 años ante su clásico rival, una racha negativa que precisamente el equipo de Gustavo Álvarez intentará romper para seguir en la parte alta de la tabla de posiciones.

Sin embargo, si hay un jugador que vistió la camiseta de ambas escuadras es Ramón Fernández, quien estuvo en la U entre 2013 y 2015, y después estuvo en 2016 y 2017 en los albos.

RAMÓN FÉRNANDEZ SE INCLINA POR EL CACIQUE POR SOBRE LOS AZULES

El ex Deportes Iquique fue invitado al programa de Youtube llamado Media Punta, donde el talentoso volante creativo los panelistas le preguntaron: ¿Dónde fue más feliz?, a lo que Fernández no titubeo en responder.

“Fui más feliz en Colo Colo ¿Por qué? Voy a decir porque y esta va ser la primera vez porque siempre digo O’Higgins, para no decir ninguno de los dos. La verdad es que yo llegué a Chile queriendo jugar en Colo Colo, cuando llegué a Unión La Calera yo dije que quería jugar en Colo Colo”, explicó.

Fernández enfrentando a la U en el Superclásico | FOTO: Andres Pina/Photosport

En la misma línea, el futbolista de 39 años confesó que “eespués de O’Higgins yo hablo con Colo Colo primero, no me lleva y después me compra la U. Yo en la U la pasé muy bien, no tengo nada que decir, jugué, hice goles, jugué Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Después vuelvo a O’Higgins y me compra Colo Colo, que es lo que quería siempre y fui muy feliz, me identifiqué muchísimo”.

“La pasé muy bien en Colo Colo pero también creo que porque me agarró más maduro y lo disfruté muchísimo”, remató.

LOS TÍTULOS DE RAMÓN FERNÁNDEZ CON LA U Y COLO COLO

En el Romántico Viajero, Ramón Fernández celebró el título de la Copa Chile 2012-2013 y el Torneo de Apertura 2014, mientras que en el Cacique se colgó la Copa Chile 2016, la Supercopa 2017 y el Torneo de Transición 2017.