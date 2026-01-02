Colo Colo tiene entre ceja y ceja la temporada 2026 del fútbol chileno, donde tendrá que concentrarse en la Liga de Primera, la Copa Chile y la flamante nueva Copa de la Liga para ser protagonistas durante este año.

El Cacique ya anunció a Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa como flamantes refuerzos para la temporada que se avecina, además de Jeyson Rojas quien vuelve a Colo Colo tras un préstamo en Deportes La Serena.

Soto estuvo el 2025 en Everton. | Foto: Photosport

Rojas no sería el único que volvería al Estadio Monumental para el presente año, ya que Lucas Soto no fue renovado en Everton de Viña del Mar y deberá presentarse a los trabajos de Fernando Ortiz la próxima semana.

El cuadro de la Región de Valparaíso hizo una poda masiva y dejó libre a 12 jugadores, donde uno de ellos es el formado en las inferiores de Colo Colo que tendrá que volver a presentarse en el Estadio Monumental junto al resto de sus compañeros.

¿Tendrá un espacio en el equipo de Fernando Ortiz? Será el DT quien haga dicha evaluación para ver si se queda con Lucas Soto o si parte nuevamente a préstamo a otro equipo para tratar de sumar regularidad y minutos.

En síntesis

