Ricardo Dabrowski apaga el fuego con bencina y le responde sin asco a Ramses Bustos: "No quiero ser despectivo..."

Han pasado casi tres días desde que Colo Colo se quedó sin chance de ser campeón en el Campeonato Nacional 2023, toda vez que los albos cayeron derrotados en el Estadio Monumental ante Unión Española.

El conjunto hispano nuevamente fue el verdugo del Cacique en la recta final de un torneo, ya que el 2021 también fue el equipo de Independencia el que sacó de carrera a Colo Colo cuando luchaba palmo a palmo con Universidad Católica el título de campeón.

Una vez finalizado el compromiso entre albos e hispanos, el ex jugador de Unión Española, Ramses Bustos, incendió las Redes Sociales al asegurar que para el equipo dirigido por Ronald Fuentes es fácil ganar en ‘el vertedero’, haciendo alusión al Estadio Monumental.

Unión Española dejó a Colo Colo sin torneo. | Foto: Photosport

Como era de esperarse, las reacciones de históricos albos no se hicieron esperar y, en esa línea, fue Ricardo Mariano Dabrowski, histórico campeón de Copa Libertadores con Colo Colo, quien le contestó sin pelos en la lengua a Bustos.

Con una sonrisa irónica y queriendo poner todo el bagaje en la mesa, Dabrowski tuvo escuetas palabras para rematar al ex hispano: “No quiero ser despectivo… Colo Colo es Colo Colo, no hay mucho más que decir en realidad”, dijo a Bolavip Chile.

Así las cosas, los albos siguen masticando la frustración del bicampeonato que se esfumó y ahora buscarán un verdadero milagro para poder terminar segundos y, de esa manera, ir a Copa Libertadores como Chile 2 y saltarse la fase previa para entrar directamente a la etapa de grupos.

La carrera de Ramses Bustos

Ramses Bustos pasó por equipos como Unión Española, Barnechea, Deportes La Serena y Deportes Valdivia, entre otros. Además, tuvo varios pasos por distintos equipos de la Primera División de Tailandia.