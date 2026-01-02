El próximo lunes 5 de enero comenzará de manera oficial la pretemporada de Colo Colo, equipo que el 2026 solo tendrá actividad local tras no lograr clasificar a la fase previa de la Copa CONMEBOL Libertadores.

De momento, habrá dos caras nuevas en el Estadio Monumental y será Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa, ambos provenientes del extranjero que buscarán dejar su huella en el equipo dirigido por Fernando Ortiz.

Es precisamente el uruguayo quien presenta dudas para Ricardo Mariano Dabrowksi, histórico albo: “No sé cuál será el mecanismo por el cual llegan los jugadores a Colo Colo. Uno quiere imaginar que los jugadores que llegan son solicitados por el técnico y es él quien da el visto bueno”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Joaquín Sosa buscará ser le patrón de la zaga alba. | Foto: Getty Images

Yendo al caso de Joaquín Sosa puntualmente, Dabrowski que no lo tenía en su radar futbolístico: “Si el técnico le da el visto bueno, imagino yo que lo que dice el entrenador es lo mejor para el equipo”.

“No. De hecho tuve que chequear quién era. Puede pasar, uno ve partidos y por ahí hay nombres que se escapan. Reitero, quiero imagina que fue Fernando Ortiz quien lo pidió”, agregó el campeón de Copa Libertadores de América.

Solo queda esperar a los primeros partidos de la pretemporada alba para ver a Joaquín Sosa en acción, quien buscará dejar el vacío que dejó Maximiliano Falcón tras su salida y que todavía no se ha podido llenar.

En síntesis

La pretemporada de Colo Colo bajo el mando de Fernando Ortiz inicia el 5 de enero.

Los jugadores Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa son los nuevos refuerzos del club.