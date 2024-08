Este viernes el entrenador Ricardo Gareca dio a conocer la nómina de la Selección Chilena para la séptima y octava fecha de las Clasificatorias Sudamericanas del Mundial 2026. En esta oportunidad, el Tigre consideró a cuatro jugadores de Colo Colo en la lista que contiene 26 nombres.

Y en la conferencia de prensa, el técnico argentino dio a conocer los motivos de la inclusión de Brayan Cortés, Mauricio Isla, Vicente Pizarro y Carlos Palacios, este último que vuelve a La Roja después de tres años.

En esa línea, resolvió dudas respecto a lo importante que ha sido en su decisión la gran campaña del Cacique en Copa Libertadores, que se instaló en cuartos de final.

“Bueno, no tiene nada en particular, o sea, ustedes saben de que, bueno, si no, se los aclaro. No algo en particular con algún equipo, sino que se dan las circunstancias de esta manera”, comenzó explicando.

“Nada más que, bueno, puede ser que en alguna circunstancia creamos conveniente ver otras opciones o otro jugador, pero pueden volver en cualquier momento a la selección. O sea, directamente está ligado la convocatoria que vemos en el caso de algunos muchachos de Colo Colo”, añadió.

Los más destacados de Colo Colo

Seguido, comenzó a destacar a cada uno de los jugadores albos citados para enfrentar a Argentina y Bolivia.

“Una continuidad en el caso de Palacios se sostiene, es un jugador que se viene sosteniendo, es un jugador que el técnico habitualmente lo considera tanto en el medio local como en el medio internacional. Es un jugador que ya hemos tenido una charla en privado, lo hemos convocado acá hace bastante tiempo, en la cual nos interesaba saber de él, qué interés tiene para con la selección. Y, bueno, creemos que, y sobre todo en una posición que tiene que ver con la creatividad del ataque que estamos buscando y que creemos que puede ser un jugador que le pueda aportar muchas cosas importantes”, expuso Gareca.

“Y después el caso de Isla, le tocó volver a Colo-Colo, es meramente circunstancial, ahora volvió a Colo-Colo, pero es un jugador que ya venía siendo considerado en la selección”, continuó.

“Y este aporte de Pizarro, que ya lo hemos observado en el Sub 23, es un chico que necesitamos que empiece a tener una consolidación en Colo-Colo, a través de su trabajo lo ha logrado. Le ha costado al principio, porque lógicamente que Colo-Colo ha tenido resultados en todos momentos, pero que dado la persistencia de él, lo ha logrado en este caso. Ojalá que pueda seguir sosteniéndose, porque Colo-Colo pelea de dos frentes, o sea, es muy difícil pelear de dos frentes como lo está peleando”, completó con elogios al cuadro popular

Carlos Palacios vuelve a la Selección Chilena. (Foto: Gabriel Aponte/Getty Images)

Más elogios para el equipo de Jorge Almirón

En la misma línea, Gareca continuó con sus elogios al equipo que dirige Jorge Almirón: “Eso habla de un grupo de muchachos que están muy metidos, que están muy alineados con el técnico también, con Jorge, con Almirón, me parece que eso es destacable”.

Cabe recordar que el jueves 5 de septiembre Chile visitará a Argentina a las 20:00 horas en el Estadio Mas Monumental de Buenos Aires. Y el martes 10 del mismo mes, a las 18:00 horas, recibirá a Bolivia en el Estadio Nacional en Santiago.