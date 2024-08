A ambos lados de la cordillera ya se empieza a vivir el duelo de cuartos de final de la Copa Libertadores 2024 entre Colo Colo y River Plate. Un choque que promete y que volverá a juntar a amvos equipos después de dos ediciones del máximo torneo continental.

Los albos vienen de eliminar al Junior de Barranquilla en Colombia y llevan una campaña extraordinaria. Que comenzó dos etapas antes de la fase de grupos.

Mientras que el Millonario hizo su tarea ante Talleres de Córdoba. Si bien los dirigidos por Marcelo Gallardo en el papel son los favoritos para avanzar a semifinales, desde Argentina le meten miedo con el Cacique.

A través de un video de TikTok en la cuenta de El Futbolero, el reconocido periodista trasandino Martín Liberman advirtió a River del gran momento de los albos.

“No va a ser fácil para River. Si los hinchas de River que no conocen a Colo Colo creen que es papita para el loro, sepan que no eh, sepan que no. Hoy Colo Colo es más que Talleres de Córdoba”, comenzó diciendo el ‘Colorado’.

Seguido, destacó los grandes nombres que tiene el equipo chileno, que este año se reforzó con Arturo Vidal, Mauricio Isla y Javier Correa.

“River vuelve a ser favorito ahora contra Colo Colo pero atención, porque Colo Colo está bien. Colo Colo creció mucho, tiene buenos jugadores, tiene jerarquía, están grandes, sí, pero Isla, Vidal, son tipos que saben mucho de estos combates históricos de Libertadores, sobre todo de selecciones nacionales, de ganar, están vinculados a triunfos. Tiene un buen arquero que es (Brayan) Cortés elegido por (Ricardo) Gareca, tiene buenos centrales, tiene (Carlos) Palacios, tiene buen equipo realmente, tiene buen equipo, tiene a Correa que jugó en Estudiantes de La Plata y antes en Racing”, comentó.

Colo Colo se metió entre los ocho mejores de Sudamérica. (Foto: Gabriel Aponte/Getty Images)

Jorge Almirón genera terror en River Plate

También, les metió miedo con Jorge Almirón, el entrenador del Eterno Campeón que tiene buenos antecedentes contra el River de Gallardo.

“No va a ser fácil para River, si los hinchas de River que no conocen a Colo Colo creen que es papita para el loro sepan que no, que hoy Colo Colo es más que Talleres de Córdoba. Que Colo Colo tiene a Almirón que es un viejo lobo de mar, que es verdad que en Boca no logró encontrarle la vuelta al equipo y que a Boca lo salvó (Sergio) Romero en los penales, pero miren que Almirón llevó a Boca a la final de América, llevó a Lanús a la final de América. Y los hinchas de River lo conocen bien a Almirón, porque Almirón fue el que lo eliminó a River en esa Copa Libertadores de América con un cachetazo histórico en la fortaleza granate. Entonces atención, porque si bien River de Gallardo es el favorito para la serie de cuartos de final, sepan que Colo Colo está bien y que va a ser muy difícil para River”, expuso Liberman.

Jorge Almirón es una de las bestias negras de River Plate. (Foto: Getty Images)

Las conslusiones de Martín Liberman

Al momento de sus conclusiones, el ex rostro de Fox Sports volvió a advertir al cuadro bonaerense: “La historia no será sencilla para River, si bien es el favorito y define de el Monumental de Argentina, en el Monumental de Santiago la puede pasar bastante mal, porque Colo Colo está muy bien, tiene un técnico muy inteligente, un técnico astuto, un técnico que sabe y seguramente va a plantear un duro escollo”.

“Colo Colo sueña con pasar a River, Colo Colo sueña con llegar a las semifinales de la Copa Libertadores de América sabiendo claramente, me parece, que el favorito es River y esto puede dar alguna ventaja, porque cuando vos no tenés tanto para perder, aunque Colo Colo es un grande y no estaría bueno perder, el favorito es River, la responsabilidad la tiene River”, cerró.

¿Cuándo se enfrentarán Colo Colo y River Plate?

El partido de ida por los cuartos de final de Copa Libertadores se jugará la semana del 17 de septiembre en el Estadio Monumental David Arellano, Santiago. Mientras que la revancha será la semana siguiente en Mâs Monumental de Buenos Aires.