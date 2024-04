Este domingo Colo Colo consiguió un valioso triunfo ante Unión La Calera por la décima fecha del Campeonato Nacional 2024. La gran figura del triunfo albo fue el joven delantero Damián Pizarro, quien marcó un doblete.

El novel goleador de 19 años, venía de una sequía de cinco meses y esta tarde celebró por cuenta doble en el Estadio Monumental.

Por lo mismo, el diálogo con BOLAVIP el destacado periodista deportivo Rodrigo Herrera aplaudió lo hecho por el canterano albo, quien tuvo su oportunidad tras la lesión de Guillermo Paiva y a dos meses de partir al Udinese de Italia, donde fue vendido.

“Se recuperó a Pizarro. Creo que es importante, Colo Colo lo necesita, Paiva no va a estar. Necesitaba también avisparse, yo creo que se había dormido pensando en su pronto viaje a Italia“, comenzó diciendo el rostro de CNN Chile.

“Pero merecía creo yo, su carrera, terminar mejor, enderezarla. La micro iba directo al acantilado y ahora Pizarro se ratificó como goleador. No como el año pasado, pero hoy día ya está más en cuenta de Almirón en una victoria súper importante. Porque Colo Colo no tiene margen, no puede dejar perder un punbto mientras la U siga ganando”, añadió Herrera.

Damián Pizarro frenó una sequía de cinco meses en Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

El presente de Colo Colo

En la instancia, el ex Mega también destacó esta victoria del cuadro popular, para no seguir perdiendo terreno ante el líder que es su archirrival, Universidad de Chile.

“Colo Colo pensando que no hay Copa Libertadores la otra semana, creo que está más relajado. Pero también ya siente la presión, siente que la U se le está escapando. Hoy día esta victoria es revitalizante en términos de pensar que el Torneo Nacional no está perdido“, completó.

¿A cuántos puntos está el Cacique de la U?

Con el triunfo ante los Cementeros el Cacique escaló hasta la sexta posición con 16 puntos. Mientras que en la cima están los azules como líderes exclusivos, con 24 unidades. Ambos equipos con 10 partidos dispatados en el Campeonato Nacional.