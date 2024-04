La caída de Colo Colo ante Cobreloa despertó inquietudes entre los críticos. El 2-0 sufrido en Macul le significó a los albos distanciarse a 10 puntos de la cima, lo que le genera preocupación a Rodrigo Herrera. El periodista aseguró que el equipo de Jorge Almirón pide a gritos refuerzos, entregando a su candidato ideal.

En conversación con Bolavip Chile, el comunicador analizó el momento del Cacique y aseguró que deben ir por un fichaje a mitad de temporada. Sin titubeos, Herrera le pidió a la dirigencia de Blanco y Negro que vayan por una figura del torneo.

“Hay que hacer una revisión profunda en el club. Una cosa es dominar, pero la profundidad es clave. No son capaces de hacer daño. Le hace falta un jugador diferente, a este Colo Colo le llora un (Luciano) Cabral, alguien que rompa líneas”, comenzó indicando.

“Como el propio (Cristián) Insaurralde en Cobreloa. Un nombre de ese tipo. En este momento, el equipo no lo tiene y hay una complejidad en la conformación del plantel. Puede ser un equipo de mucho dominio, pero si no mete la pelota no va a ser campeón”, complementó.

Rodrigo Herrera quiere a Luciano Cabral en Colo Colo.

El fichaje que quiere en Colo Colo

A pesar de las intenciones de Rodrigo Herrera, en los albos no tendrán una fácil misión en caso de ir por Luciano Cabral. El volante de Coquimbo Unido está siendo seguido por Universidad de Chile y pujarán por él en caso de que así lo decida la gerencia deportiva.

Colo Colo ya lo buscó en 2023 y ahora podría ir definitivamente por su fichaje. Termina contrato en diciembre de 2024 con el cuadro aurinegro y promete ser el jugador a seguir por el fútbol chileno en lo que resta de torneo. ¿Un detalle? No utiliza cupo de extranjero.

Cuándo juegan los albos

El siguiente partido del Cacique será contra Universidad Católica el sábado 20 de abril. Se jugará desde las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura.