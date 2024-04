Un histórico futbolista chileno aseguró que el DT de La Roja no le dejará pasar la expulsión al arquero de Colo Colo.

La caída de Colo Colo ante Cobreloa no solo dolió en huestes albas por el resultados, sino que también por la expulsión de Brayan Cortés. El portero tuvo un entrevero con un defensor loíno y recibió tarjeta roja, por lo que no estará ante Universidad de Chile. Ante esto, un mundialista con la Selección Chilena le advirtió: Ricardo Gareca no se lo dejará pasar.

Según anticipa Óscar Wirth, el portero del Cacique será alertado por el DT de La Roja. En conversación con Bolavip Chile, el mundialista de España 1982 aseguró que Brayan Cortés pudo evitar la expulsión y que este tipo de situaciones no tienen el mismo costo cuando se representa a un país.

“Creo que va a ser motivo de algún escarmiento. Seguramente, cuando se acerque a trabajar a la Selección le dará a conocer su pensamiento respecto a lo que pasó. De ahí a que le cueste el puesto, no creo. Pero algo le va a decir. En las Eliminatorias, donde se juegan tantas cosas, no corresponde”, indicó.

Y cómo no, si dicha tarjeta roja le costará caro a Colo Colo. El Tribunal de Disciplina de la ANFP determinó que el portero de 29 años recibiera una fecha de castigo. Ante esto, no jugará ante Universidad Católica y por ello Jorge Almirón debe encontrar a su reemplazante.

Brayan Cortés fue expulsado en el partido de Cobreloa ante Colo Colo. (Foto: Photosport)

Colo Colo lejos de su clásico rival

A su vez, Óscar Wirth se refirió a la gran distancia que hay en la tabla entre Colo Colo y el archirrival, Universidad de Chile. Para el exfutbolista de 68 años no sería tanto problema si los albos exhibieran buen juego, pero hasta ahora ello no se aprecia en la cancha del Estadio Monumental.

“A pesar de que queda bastante de torneo, es una diferencia que te va haciendo pensar. Te aumenta la carga día a día y no te queda jugar tranquilo. Cuando uno tiene la capacidad para hacer frente a esto con fútbol, no hay problema, pero en el último partido perdió y no tenía fútbol. Entonces, ¿cómo?”, finalizó.

Cuándo juega el equipo de Jorge Almirón

El siguiente duelo de los albos será contra Universidad Católica el sábado 20 de abril. Se jugará desde las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura.