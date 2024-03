Al interior de Colo Colo sacan cuentas alegres tras dejar en el camino a Godoy Cruz y lograr la clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores, torneo de clubes más prestigioso de Sudamérica.

Sin embargo, hay un tema que genera cierta preocupación entre los hinchas del Cacique, pues a pesar de tener una gran cantidad de delanteros en el plantel, no todos terminan de convencer del todo.

Es por eso que Jorge Almirón ha ido probando con Carlos Palacios en el puesto de centrodelantero y contrató al paraguayo Guillermo Paiva, quien llegó proveniente de Olimpia de Paraguay.

RODRIGO SEPÚLVEDA SE ACUERDA DEL PASO DE JUAN MARTÍN LUCERO EN COLO COLO

Rodrigo Sepúlveda, reconocido periodista nacional, fue más allá en su canal de Youtube llamado “Sepu TV” y en dicho espacio reveló que aún llora la partida de Juan Martín Lucero a Fortaleza de Brasil.

“A mí me encantaría que Colo Colo tuviera un goleador de verdad, a mí me encantaría que Colo Colo tuviera a Juan Martín Lucero, ese era el jugador que Colo Colo no podía dejar partir. Eso son goleadores, goleadores”, manifestó el lector de noticias de Mega.

Juan Martín Lucero llegó a ser una de las grandes figuras albas con Gustavo Quinteros como DT | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

“Yo a Lucero lo hubiese amarrado. Yo sé que el tipo se quiso ir, su historia ya la saben, pero ese era un jugador para mí… Pero no es que se haya ido a un tremendo equipo, no es que se haya ido a River como Solari…Yo les digo que Lucero era el delantero que necesitaba Colo Colo, Lucero se bajaba del bus, le pegaba al arco y la pelota entraba. Yo lo hubiese amarrado”, agregó.

Por último, Sepúlveda realizó una sutil crítica a los actuales arietes del Popular. “Entra Damián Pizarro, buen jugador, pero ¡hazme goles po!. Palacios, buen jugador, pero yo no sé de que juega todavía en Colo Colo y no es goleador. Paiva me gustó porque lo encontré luchador, metido y hambriento”, sentenció.

¿Cuáles fueron los números de Juan Martín Lucero en Colo Colo?

El atacante argentino disputó 39 partidos con la camiseta de Colo Colo, en donde anotó 24 tantos y aportó con 6 asistencias.