Rodrigo Sepúlveda se las canta clarita a Gustavo Quinteros y a Colo Colo: "Un equipo de Brasil que no existe te hizo cinco goles"

La eliminación de Colo Colo en Copa Sudamericana a manos del América MG sigue calando hondo entre los hinchas del Cacique, quienes vieron como el equipo de sus amores fue goleado por 5 a 1 en el Estadio Raimundo Sampaio.

Todos los dardos de los simpatizantes del conjunto Popular en las diversas redes sociales fueron hacia el estratega argentino-boliviano Gustavo Quinteros ¿El motivo? El mal esquema dispuesto en el recinto deportivo de Minas Gerais.

Los albos fueron humillados de principio a fin en Brasil | FOTO: Photosport

Uno que se refirió a este tema fue Rodrigo Sepúlveda, reconocido comunicador, quien utilizó su canal Youtube para analizar lo que le dejó la dura goleada alba en Brasil.

“Estoy muy decepcionado, avergonzado, triste y con rabia. Nunca pensé ver un Colo Colo tan pobre, tan echado en el piso. Colo Colo no quiso pelear, no metió y no llegó nunca. Esto es un desastre, es una vergüenza nacional”, dijo en el arranque de su análisis.

Bajo la misma línea, el lector de noticias remarcó que “yo no le voy a echar la culpa al sistema de juego y voy a responsabilizar cien por ciento a la actitud de los jugadores que fue penosa. ¿Por qué no corrieron?”.

“Vimos a un equipo chiquitito frente a un equipo brasilero que en Brasil no existe y te hizo cinco goles”, remató Sepu.