Maximiliano Falcón volvió a cometer un error en Colo Colo, en esta ocasión en el empate 1-1 ante Monagas en Maturín por Copa Libertadores. Peluca perdió una pelota dominada, que terminó en la expulsión de Fernando de Paul.

La falla de Peluca hipotecó las últimas chances del equipo de Gustavo Quinteros de conseguir un triunfo en Maturín. Romai Ugarte fue crítico con Peluca y aseguró que sobreestimó sus capacidades.

“Llegó en un momento que Colo Colo peligraba para irse a la Primera B. Vino, le puso fuerza, garra y se creyó más de lo que él creía y no es así. No es Beckenbauer para salir jugando con la pelota. Nunca jugó en Nacional ni en Peñarol, viene de otro equipo del fútbol uruguayo. Llegó para reforzar a Colo Colo, pero tampoco es un hombre que marque una diferencia muy grande”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

El periodista además anticipó el futuro de Peluca: “¿Dónde puede jugar? en México y hasta ahí llegamos ¿Dónde va a jugar? ¿En Brasil? Imposible. Su destino es el fútbol mexicano, no hay otro para Falcón”.

Maximiliano Falcón está en el ojo de huracán en Colo Colo (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Romai Ugarte mostró su lado optimista y aún ve al Cacique con posibilidad de instalarse en octavos de final de la Copa Libertadores: “Colo Colo tiene chances, va a definir su clasificación acá contra Pereira”.

“Este empate es el mismo que sacó el año pasado con Alianza. Después tuvo que definir con Fortaleza y no pudo hacer. Ahora es Pereira, no un equipo brasileño, y tendrá que cuidarse que Boca no le meta muchos goles para ver la diferencia(…) Define con Pereira, ahí está la final”, finalizó.