La caída de la Selección Chilena ante Bolivia decepcionó completamente a Romai Ugarte. El periodista fulminó al combinado de Ricardo Gareca y lo responsabilizó de la gran polémica del encuentro.

¿Cuál fue? La sorpresiva salida de Ben Brereton. El delantero del Southampton fue reemplazado en el minuto 35 por Vicente Pizarro. En conversación con BOLAVIP CHILE, el comunicador cuestionó duramente al entrenador.

“Se equivoca porque lo incluye, es una equivocación de él y lo tiene que asumir. Más allá de eso, no hay ninguna posibilidad con esta Selección. No hay por dónde sacar. Si no aparece Sampaoli ni Bielsa no tenemos nada”, señaló.

“Estamos fuera del Mundial, no tenemos nada que hacer. ¿Hasta cuándo? Yo sé que el discurso de Gareca va a ser hasta la última posibilidad. Todos los entrenadores que quedaron eliminados dijeron lo mismo”, agregó.

Es más, en dicha línea advirtió de un patrón que se repite, comentando: “Lo mismo dijo Lasarte. No hay ninguna posibilidad de nada. Lo peor que he visto en años de fútbol”.

Romai Ugarte le dijo adiós a la opción de tener a la Selección Chilena en el Mundial de 2026.

Chao, Mundial

Finalmente, Romai Ugarte le recomendó a los hinchas chilenos comenzar a ajustar tu sillón y cotizar un televisor con más definición. ¿La razón? Es lapidario e insistente: no hay ninguna opción de ir a Canadá, México y Estados Unidos 2026.

“Gracias por todo, vamos a mirar el Mundial por la tele. Uno donde van todos, menos nosotros. Impresentable”, terminó cuestionado el reconocido periodista nacional.

Por el momento, Chile marcha en la novena posición del proceso clasificatorio. Acumula cinco puntos en cinco duelos y ahora se alista para la doble fecha de octubre ante Brasil y Colombia.

Cuándo juega la Selección Chilena

El siguiente compromiso de La Roja será contra Brasil. Se disputará el 10 de octubre en el Estadio Nacional. Será válido por la novena fecha del proceso clasificatorio rumbo al Mundial de 2026.