El sábado Colo Colo venció por 4-1 a Everton por la sexta fecha del Campeonato Nacional, un partido que tuvo a tres expulsados, entre ellos el defensa Maximiliano Falcón de los albos.

Otra vez el zaguero uruguayo está en el ojo del huracán por una nueva imprudencia. Y sobre aquello entregó su opinión a BOLAVIP el periodista Romai Ugarte, quien se lanzó con todo contra el Peluca.

“Bueno Falcón quería ser expulsado hace tres fechas atrás, venía buscando hace tres fechas que lo expulsaran: partido con la U, partido con Coquimbo y ahora. Listo, lo expulsaron. No va a entender Falcón”, comenzó diciendo.

“Aparte del cabezazo es como si estuviera en las cruzadas, con un grito. No quiere aprender no más, ya no aprendió. Eso le va a limitar ir a un fútbol más importante, va a terminar en México”, agregó el comunicador.

Momento en que Maximiliano Falcón impacta a Rodrigo Contreras de Everton en el partido ante Colo Colo. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

El nivel de Colo Colo deja dudas

Sobre el nivel que demostró el Popular y pese a la goleada, el Cacique dejó varias dudas para lo que viene. Esto lo destacó Ugarte.

“Un equipo que estaba dominado, estaba durmiendo. No se ve un equipo sólido, muchas islas durante el partido, muchos baches, no es un equipo que esté cómodo, no es un equipo contento, no es un equipo feliz. Es un equipo, no un equipo feliz”, indicó.

“No sé si esté tan complementado, tan preparado para esos partidos, se va a desgastar, vienen partidos seguidos. Lo importante que (Guillermo) Paiva hace un gol, el equipo gana y respira en el Campeonato”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar el Cacique?

El próximo partido del cuadro popular será el miércoles 3 de abril, a las 21:00 horas, contra Cerro Porteño en el Estadio Monuemntal. Este será el estreno del Grupo A en la Copa Libertadores.